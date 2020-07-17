Kurban Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı hakkında karar çıktı mı?

Yılın iki büyük bayramından Kurban Bayramı için artık az bir süre kaldı. Milyonların aklında ise tek bir soru var “Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?”. Bu sorula ilgili olarak son dakika açıklaması cuma namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğani Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada “Şu anda gündemimizde sokağa çıkma kısıtlaması yok. Ama bilim kurulu değerlendirecektir.” ifadelerine yer verdi. Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili olarak gelişmeler oldukça sayfamızda sizlere aktaracağız. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihleri ve son gelişmeler…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

2020 Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Corona virüsü önlemlerine ilişkin “Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı” yolundaki bir soruyu Erdoğan şöyle yanıtladı:

“Kurban Bayramı'nın özellikleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek. Bunun yanında herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.“