Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı ne zaman bitecek?

İslam dinindeki Ramazan Bayramı ile birlikte ikinci bayram olan Kurban Bayramı, bu sene 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı için az bir zaman kalmasıyla birlikte vatandaşlar da tatil ve kurban kesimi gibi hazırlıkları yapmaya başladı. İşte vatandaşların hazırlık yapmak için merakla araştırdıkları Kurban Bayramı tarihleri…

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.