Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2020 Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi…

Yılın iki büyük bayramından biri olan Kurban Bayramı için artık kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı için, bir yandan kurban kesimi hazırlığı yaparken bir yandan da tatil planlarını gözden geçiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki Kurban Bayramı takvimini paylaşmıştı. Takvime göre 2020 Kurban Bayramı’nın Arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 31 Temmuz Cuma.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağını şimdiden söylemem zor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Önemli olan önümüzdeki haftalarda pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan bu olacak.