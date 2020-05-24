Kurban bayramı ne zaman? İşte 2020’de Kurban Bayramı tarihi…

Küslükleri bitiren, birlik beraberliği pekiştiren bayramlar her yıl büyük mutlulukla karşılanıyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, Diyanet'in yayınladığı takvime göre, bu sene yaz aylarında idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI 2020
KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ
YILBAŞI – 1 OCAK ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI – 23 NİSAN PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ – 1 MAYIS CUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI – 19 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI – 1. GÜN – 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI – 2. GÜN – 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI – 3. GÜN – 26 MAYIS SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ – 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
ZAFER BAYRAMI – 30 AĞUSTOS PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI – 1,5 GÜN – 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE