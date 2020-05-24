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Kurban bayramı ne zaman? İşte 2020’de Kurban Bayramı tarihi…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı ne zaman sorusuna açıklık getirildi. Ramazan bayramını kutladığımız günlerde bir diğer dini bayram olan Kurban bayramının tarihi merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?

14:09 -
Haberler Gündem
Kurban bayramı ne zaman? İşte 2020’de Kurban Bayramı tarihi…

Küslükleri bitiren, birlik beraberliği pekiştiren bayramlar her yıl büyük mutlulukla karşılanıyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, Diyanet'in yayınladığı takvime göre, bu sene yaz aylarında idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI 2020

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI – 1 OCAK ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI – 23 NİSAN PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ – 1 MAYIS CUMA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI – 19 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI – 1. GÜN – 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI – 2. GÜN – 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI – 3. GÜN – 26 MAYIS SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ – 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI – 30 AĞUSTOS PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI – 1,5 GÜN – 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE

15 Temmuz Atatürk Çarşamba Çocuk Cuma Diyanet kurban Kurban Bayramı ne zaman pazar Perşembe Ramazan
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