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Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarihleri merak edilen "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna açıklık getirdi. Kurban bayramı bu sene Temmuz ayı son günü ve ağustos ayı başında idrak edilecek. İşte Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak sorusunun yanıtı...

09:58 -
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Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu?

Kurban Bayramı, Diyanet'in yayınladığı takvime göre, Arefe günü 31 Temmuz 2020 gününe denk gelirken Kurban Bayramı’nın ilk günü ise 1 Ağustos 2020’de kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI 2020

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

2020’DE YAKLAŞAN RESMİ TATİLLER

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ – 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

ZAFER BAYRAMI – 30 AĞUSTOS PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI – 1,5 GÜN – 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

 

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