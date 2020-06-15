Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu?

Kurban Bayramı, Diyanet'in yayınladığı takvime göre, Arefe günü 31 Temmuz 2020 gününe denk gelirken Kurban Bayramı’nın ilk günü ise 1 Ağustos 2020’de kutlanacak.
KURBAN BAYRAMI 2020
KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
2020’DE YAKLAŞAN RESMİ TATİLLER
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ – 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA
ZAFER BAYRAMI – 30 AĞUSTOS PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI – 1,5 GÜN – 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.