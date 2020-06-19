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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor?

Kurban Bayramı’nı merakla bekleyen vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını da araştırıyor. Zilhicce ayında idrak edilen Kurban Bayramı, bu sene Temmuz ayının son gününde başlayacak. İşte 2020 Kurban Bayramı hakkında detaylar...

13:10 -
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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor?

Bayram adım adım yaklaşıyor ve karantinada geçen Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı tarihi merak ediliyor. Hem bayramlaşmak hem de tatil fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı'na dair detayları araştırıyor…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

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