Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor?

Corona virüsü salgını bayramları da etkiledi ve Ramazan Bayramı ülkemizde sokağa çıkma yasağıyla geçti. İki dini bayramımızdan biri olan Kurban Bayramı tarihi yaklaşıyor. Tarihi merak eden vatandaşlar tatil planlarını şekillendirecek. Peki 2020 yılında Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.