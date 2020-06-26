Kurban Bayramı ne zaman? Kurbanlık alımı için yeni önlemler açıklandı

Kurban Bayramı'na sayılı günler vatandaşları bayram heyecanı sarmaya başladı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nı, corona virüsü sebebiyle evlerinde geçiren vatandaşlar Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. İşte tüm ayrıntılar…

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağını şimdiden söylemem zor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Önemli olan önümüzdeki haftalarda pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan bu olacak.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Ağustos Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, kurban pazarlarında sıkı önlemler alınacak, Kurban Bayramı'nın simgelerinden olan pazarlık sonrası tokalaşma yapılmayacak, kurban kesimleri randevu sistemine göre yapılacak ve kurban kesim yerlerinde çalışan ve kurban kestirmek isteyen herkes maske takacak.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.