Kurban Bayramı şehirler arası yasak olacak mı? Bakan Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması…

Türkiye'de corona virüsü nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte rafa kalkmıştı. Vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının tekrardan yürürlükte olup olmayacağını merak ediyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklama…

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda il bazında sokağa çıkma yasağının olabileceğini aktardı. Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

Bugün kısmen Bilim Kurulu’nda gündeme geldi konu. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde, ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüldü. Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfsısıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız.

KURBAN BAYRAMI ŞEHİRLER ARASI YASAK OLACAK MI?

Corona virüsü sebebiyle uzun süre uygulanan şehirler arası seyahat yasağı, 1 Haziran'da sonlandırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilerin artması halinde şehirler arası yasağın yeniden gündeme gelebileceğini belirtmişti. Kurban Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili karar alınmadı.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLABİLİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra il bazında corona virüsü verilerini de paylaştı. Bakan Koca, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki birçok ilde virüsün pik noktasına ulaşmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı, son üç gün ortalamalarına göre en çok ve en az vaka görülen illerin de şunlar olduğunu söyledi;

*Son 3 gün ortalamasıyla, en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu açıklamaları göz önüne alındığında, bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağının bu illerde olabileceği konuşuluyor.