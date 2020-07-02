Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca’dan yasak açıklaması…

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Sokağa çıkma yasağının 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'nda da olup olmayacağı araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu belirleyici olacak” açıklamasında bulundu. İşte Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra gazetecilerin sorularına cevap veren Bakan Koca, Kurban Bayramı yasağı ile ilgili şunları söyledi;

“Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu’nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı’nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı’ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu’nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.”

KABİNE TOPLANTISINDAN KARAR ÇIKMADI

Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasaklarına, yapılan kabine toplantısı sonrasında karar veriliyor. Hafta başında yapılan kabine toplantısında, sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar açıklanmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söylemişti;

“Bazı yerlerde tam olarak kurallara uyulmadığına dair görüntüler var. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız”