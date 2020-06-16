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Kurban Bayramı tatili açıklandı mı? Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı’nın hangi gün idrak edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İslam dinindeki iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı’nda, Müslümanlar helal kılınan kurbanlıkları kesiyor ve etleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyor. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı açıklandı mı? İşte merak edilen soruların cevapları…

11:01 -
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Kurban Bayramı tatili açıklandı mı? Kurban Bayramı ne zaman?

Hicri takvime göre Zilhicce ayında idrak edilen Kurban Bayramı, Miladi takvime göre bu sene Temmuz ayının son gününde başlayacak. İşte Kurban Bayramı için merak edilen tarihler…

KURBAN BAYRAMI AREFESİ HANGİ GÜN?

30 Temmuz Perşembe günü, Kurban Bayramı'nın arefe günü olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020'de 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Dört gün sürecek Kurban Bayramı'nın son günü ise 3 Ağustos Pazartesi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ AÇIKLANDI MI?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

 

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