Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

İslam dininki iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nda, kurbanlıklar kesilecek ve ihtiyaç sahibi kimselerle paylaşılacak. Bayram için hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, Kurban Bayramı günlerini öğrenmek istiyor.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Corona virüsü önlemlerine ilişkin “Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı” yolundaki bir soruyu Erdoğan şöyle yanıtladı:

“Kurban Bayramı'nın özellikleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek. Bunun yanında herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.“