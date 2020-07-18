Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı hangi gün başlayacak, ne zaman bitecek?

İslam dinindeki iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı, bu sene 31 Temmuz tarihinde başlayacak. Vatandaşlar şimdiden bayram ve tatil hazırlıklarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramda sokağa çıkma yasağı olmayacağını açıkladı. İşte Kurban Bayramı tatil günler…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

2020 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ





KURBAN NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan bilgilere göre, Sözlükte yaklaşma ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmayı ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Hanefî mezhebine göre akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın kurban bayramı günlerinde udhiyye kurbanı kesmesi vaciptir. Diğer mezheplerin çoğuna göre ise bu kurbanı kesmek sünnet-i müekkededir.