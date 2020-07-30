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2020 Kurban Bayramı geldi. Bayramlar berekettir, umuttur, ve özleyenlerin kavuşmasıdır. Corona virüs nedeniyle bayramlaşamadığımız ailemiz ve arkadaşlarımızla mesajlarla bayramlaşacağız. İşte bu 2020 Kurban Bayramına özel en güzel ve en farklı resimli bayram mesajları...