GALERİKurban Bayramına özel resimli, anlamlı bayram mesajları... 2020 Kurban Bayramınız kutlu olsun30 Temmuz 2020 16:17
12020 Kurban Bayramı geldi. Bayramlar berekettir, umuttur, ve özleyenlerin kavuşmasıdır. Corona virüs nedeniyle bayramlaşamadığımız ailemiz ve arkadaşlarımızla mesajlarla bayramlaşacağız. İşte bu 2020 Kurban Bayramına özel en güzel ve en farklı resimli bayram mesajları...
2Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir bayram daha geldi. Evde geçirdiğimiz bu bayramda bayramlaşma geleneği mesajlar üzerinden gerçekleşiyor. Kurban Bayramının ruhuna uygun, dualı bayram mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz...
3EN ÖZEL VE GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI * "Sağlıklı günler yakın inancını kaybetme. Bayram sevincini yaşamak için engellere takılma. Kurban Bayramın kutlu olsun..."
4 * "Bil ki sevmeyi bilmeyen huzuru da bulamaz. Bu bayram evinizden sevgi ve huzur eksik olmasın" İyi bayramlar...
5* "Dilden gelen gönüldense, dokunur başka gönüllere... En içten dileklerimle bayramını kutlar, bu bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim"
6* "Ne şanslıymışımız, dostlarla olduğumuz günlerde. Bir kez daha öğrendik sağlık en büyük şükür sebebiymiş. Dilerim son olsun... İyi bayramlar"
7 * "Hafif bir rüzgar dalgalandırır denizi... Bir güzel söz de güzelleştirir insanları... Yüzünden gülümseme, evinden bereket eksik olmasın. Bayramın mübarek olsun"
8* "Kainatı yaratan Allah, affetmeye hazır günahlarımızı, sen aç ellerini göğe doğru; güzel bir bayram dile.. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı nice bayramlar görelim hep beraber"
9* "Ey dost! Bedenen ayrı olsak da bil ki aklımdasın, adını dualarımdan eksik etmem. Sevdiklerinle ve ailenle mutlu bir bayram dilerim..."
10* "Hüznünü bir kenara bırak, bugün bayram.. Sevincin daim, huzurun yerinde olsun.. İyi bayramlar"
11* "Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna 'barışın, affedin ve sevin' derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun..."
12* "Ne mesafeler, ne imkansızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkan kapıları sonuna kadar açılır. Kurban Bayramınız kutlu olsun"
13* "Birlikte geçen mutlu günlere özlem duyduğumuz bu bayramı en güzel şekilde geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar..."
14* "Şu 3 şeyden uzak dur; kul hakkı yemekten, sana ihyacı olana sırtını dönmekten ve birine kötülük etmekten... Tüm Müslüman aleminin bu mübarek günde duaları kabul günahları affolsun. Bayramınız mübarek olsun..."