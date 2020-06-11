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Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor?

Ramazan Bayramı'nın sokağa çıkma yasağı altında geçmesiyle hem bayramlaşmak hem de tatil fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı'na dair detayları araştırıyor. Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz'da kutlanacak. İşte bayram tatiline dair tahminler...

09:04 -
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Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor?

Vatandaşlar, dört gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın hangi günlere geleceğini merak ediyor. Hicri takvime göre Zilhicce ayında idrak edilen Kurban Bayramı, bu sene Temmuz ayının son gününde başlayacak, fakat tatilin uzaması konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

Kurban Bayramı hangi ay ve hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

Bayram tatili Cuma kurban pazar Pazartesi Perşembe Ramazan tatil
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