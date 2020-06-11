Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor?

Vatandaşlar, dört gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın hangi günlere geleceğini merak ediyor. Hicri takvime göre Zilhicce ayında idrak edilen Kurban Bayramı, bu sene Temmuz ayının son gününde başlayacak, fakat tatilin uzaması konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ