Kurban Bayramı’nda seyahat yasağı var mı? Şehirler arası yolculuk yasağı olacak mı?

31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı, 3 Ağustos Pazartesi bitecek. Akıllardaki soru ise Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı olup olmayacağı. Kurban Bayramı’nda herhangi bir yasak beklenmiyor.

BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Kurban Bayramı’nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, “Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok.” ifadelerini kullandı.