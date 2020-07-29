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Kurban Bayramı’nda seyahat yasağı var mı? Şehirler arası yolculuk yasağı olacak mı?

Vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının tekrardan yürürlükte olup olmayacağını merak ediyor. Türkiye'de corona virüsü nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte rafa kalkmıştı. İşte Kurban Bayramı'nda yasak uygulanacak mı sorusuna dair cevaplar...

10:37 -
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Kurban Bayramı’nda seyahat yasağı var mı? Şehirler arası yolculuk yasağı olacak mı?

31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı, 3 Ağustos Pazartesi bitecek. Akıllardaki soru ise Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı olup olmayacağı. Kurban Bayramı’nda herhangi bir yasak beklenmiyor.

BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Kurban Bayramı’nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, “Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok.” ifadelerini kullandı.

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