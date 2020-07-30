Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca’da sokağa çıkma yasağı açıklaması…

Kurban Bayramı için artık saatler kaldı. Birçok vatandaşlar şehir dışına ya yakınlarına ziyarete ya da tatile çıktı. Günlerdir merak edilen sorunun yanıtı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sokağa çıkma yasağı hakkındaki açıklamalarıyla belli oldu.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Bayramda kısıtlama getirilmemiştir” açıklamalarına yer verdi.

KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMASI

*Bu kurban bayramı, hepimizin vereceği bir sınavdır. El öpmediğimiz, birbirimize sarılmadığımız ikinci bayramdır. Bu içimizde burukluktur ama olması gereken budur.

Gelenekler hayatın devamı için vardır, güzel geleneklerin bu bayrama telkinde maksat sağlığa hizmettir. Baştan itibaren yapılan değerlendirmelerde, kısıtlama gündeme getirilmemiştir. Fakat size Ramazan Bayramı hakkında bilgi vermek isterim.

*Uygulanan kısıtlamaların hepsi düşünüldüğünde 10 gün sonra yüzde 15 vaka sayısında azalma olmuştur. Entübasyona giren hasta sayısında yüzde 21, yoğun bakıma giren sayısında yüzde 19, hastaneye yatırılmada yüzde 8 gerçekleşmişti.

*Bunlar kısıtllarla birlikte, gönüllü katılıma dayalı sonuçlardır. Şimdi maske mecburiyeti olmakla birlikte zorunlu kısıtlama koyan sizlersiniz.

*Kurban Bayramında işi öyle ciddiye alalım ki, bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın. Artık tecrübelerle biliyoruz ki tedbir sonuçtur. Gerilersek, toparlaması büyük çaba, büyük dikkat istiyor.

*Yeni vaka sayılarımızı 14 Temmuz’da tekrar binin altına çekmemiz gerekir. Size tedbirlerle ciddiyet ile, tedbirlerle ihmalin birer örneğini verdim. Amacım, işin kolay ve çok zor tarafını birlikte görmenizdir. Tedbirlere uymak, tedbirlerin sonuçlarından çok daha kolaydır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KURBAN BAYRAMI TOPLANTISI

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarından saatler sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Kurban Bayramı’nda alınacak önlemlerle ilgili toplantı başladı. 81 ilin valisinin, emniyet müdürlerinin ve jandarma komutanlarının da katıldığı toplantıda, Kurban Bayramı’nda illerde uygulanacak tedbirler değerlendiriliyor. Toplantının ardından alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.