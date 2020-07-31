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Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları…

İslam alemin en önemli günlerinden olan Kurban Bayramı başladı. Birçok vatandaş bugün kurban keserken, kurban kesmeyi düşünenler ise fiyat araştırması yapıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. İşte 2020 kurban fiyatları...

11:41 -
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Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları…

Dinimizde iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecekler. Kurban kesecek olan vatandaşlar dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları ne kadar oldu merak ediyor.

2020 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban fiyatları büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişmesi, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olması bekleniyor.

DİYANET VEKALET YOLUYLA KURBAN FİYATLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 TL yurt dışında 825 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

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