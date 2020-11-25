Kurşun yağdıran eş önce ‘seviyorum’ dedi, sonra tehdit etti

Fahrettin ÖZTÜRK / SÖZCÜ

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 Haziran'da meydana gelen olayda; Ragıp Canan, bir süredir sorunlar yaşadığı eşi Nurtaç Canan’a tabanca ile ile ateş etmiş, vücuduna 5 kurşun isabet eden kadın yaralanmıştı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Ragıp Canan, “Eşimin kıskançlıkları nedeniyle aramızda sorunlar başladı. Sosyal medyadan mesajlaşmalarım oldu ancak bu kadarla kaldı. Şubat ayında eşimin düşmanca tavırları başladı” dedi.

Eşinin kendisini aldattığını ima ettiğini söyleyen Ragıp Canan, iş yerinin tapusunun eşi adına olduğu için eşinin kendisine ‘seni mahvedeceğim, seni bitireceğim’ dediğini iddia etti.

“DOLAPTAKİ SİLAHI ALDIM…

Tutuklu Canan, savunmasına şöyle devam etti: ”Eşim ailesinin yanına Mersin'e gitmek istedi, ben dükkan açılacağı için eşimin gitmesini istemedim. Eşim küfrederek ‘seni mahvedeceğim, bitireceğim’ dedi. Eşimi gitmemesi için ikna edemedim. Eşim ‘bana muhtaçsın’ dedi, ölmüş babama kadar laf etti. Dolaptaki silahı aldım, yere doğru 2-3 el ateş ettim. Eşim bu yanlışımı haketmedi, bir anlık öfke ve sinir ile bu hataya sürüklendim. Eşim bana bela okumaya başladı. Kanı görünce telaşa kapıldım, pişmanlık ve vicdan azabı duydum.”

Canan savunmasının devamında, oğlunu arayarak ‘annenin ağzını burnunu kırdım, ambulans çağır eve gel’ dediğini, utandığı için eşini o şekilde bıraktığını söyledi. Canan, kayınpedereni de arayarak ‘sizin yüzünüzden karımı vurdum’ dediğini belirtti.

“ÖLDÜRMEK İSTESEM KİMSE BANA ENGEL OLAMAZDI”

Mahkemedeki savunmasının devamında “Eşimi öldürmek istesem, kimse bana engel olamazdı. Kafasına bir kurşun sıkarak öldürürdüm” diyen sanık Canan, ”Gayem incitmek bile değildi. Bir anlık öfke ve salaklıkla yaptım. Eşim benim her şeyimdir. Bir gün beni affedecektir. Biz bir aileyiz, düşman değiliz. Eşimden, sizden herkesten özür dilerim. Eşimi çok seviyorum. O benim hayatım ömrüm. Eşim evin reisi, sultanıdır. Ben eşimi çok seviyorum, üzerimde çok emeği var ama çok intikamcı ve inatçıdır” dedi.

“SİLAHI SÜREKLİ ÜZERİNDE TAŞIRDI”

Geçinemediklerini, sürekli kavga ettiklerini belirten müşteki Nurtaç Canan ise, ”Şiddet gördüm, silahı sürekli üzerindeydi. 2018 yılında beni aldattığı için ailemin evine gittim. Boşanacaktım, silahı o zaman aldı. Ailemin evinden geldi aldı beni. Sürekli ailesine gizlice para veriyordu. Bana ‘seni öldüreceğim, sakat bırakacağım, eve dönmeseydin kafana sıkacaktım’ dedi. Olay günü ailemin yanına gidecektim, annemin evine giderek eşyalarımı almaya gittim, sanık beni götürdü” dedi.

“ALLAH RIZASI İÇİN BURADA YAPMA”

Tam evden çıkacağı sırada sanığın peşinden geldiğini, kendisini iterek evin en dip odasına götürdüğünü belirten Canan, ”Allah rızası için bu evde yapma dedim. Ailemin eviydi. Elimi tuttu, beni çevire çevire bana ateş etti. Beş el silah sesi sayabildim. Cam önüne düştüm, baktı ve evden çıktı. Dizlerim tutmuyordu. Sürünerek çantama ulaşmaya çalıştım. Öleceğimi düşündüm. Kimse kötü düşünmesin diye kanımla yere ‘Annem, babam hakkınızı helal edin, üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum’ yazdım. Ölseydim ancak bu adamdan kurtulacaktım. Sanık, oğlumu aramış, oğlum geldi. 112’yi aradı. Oğlum hızla gelmeseydi, ölecektim. Telefonumu kredi kartımı almış. Telefonumu kırmış, içinde mesajları vardı. Kredi kartımdan bin 500 lira para çekmiş, şikayetçiyim” dedi.

39 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bakırköy savcılığı tarafından ‘Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', ‘silahla tehdit' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 39 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

TEHDİT ETTİ

Sanık Ragıp Canan, salondan çıkartılırken eşi Nurtaç Canan’a dönerek, “Seninle görüşeceğiz” dedi. Nurtaç Canan'ın avukatları bunun üzerine mahkeme başkanını uyardı. Mahkeme başkanı ise duymadığını, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmalarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Nurtaç Canan, 4 Haziran'da eşyalarını toplamak için İstanbul Zeytinburnu'ndaki evine gitti. Tam evden çıkarken eşi silahla belden aşağısına defalarca kurşun sıktı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadın, yere yığıldı. Öleceğini düşünen Nurtaç Canan anıyla yere ‘Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum’ yazmıştı. Ragıp Canan eşinin banka kartı ve telefonunu alarak kaçmıştı.

“ANNENİ DÖVDÜM, GİT BİR BAK”

Ragıp Canan, bir süre sonra oğlunu arayarak, gidip annesine bakmasını istedi. “Anneni dövdüm, git bir bak” dedi. Eve giden 22 yaşındaki genç annesini kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye götürülen Nurtaç Canan’ın bacağının kesilme ihtimali gündeme geldi. Ancak başarılı bir operasyonla bacağı kurtarıldı.