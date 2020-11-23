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Kurye kadının çantasından 1.2 kilo esrar çıktı

Bolu'da bir kadın Narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda çantasına sakladığı 1 kilo 274 gram esrarla yakalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:10, 23/11/2020
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Kurye kadının çantasından 1.2 kilo esrar çıktı

Bolu’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada Y.G.'nin (26) çantasında 1 kilo 274 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.G. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

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