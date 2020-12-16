Kuş Cennetinde elektroşokla balık avlayan AKP’li çıktı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, sokağa çıkma yasağının olduğu pazar günü kaçak avcılık yapan 3 kişi, drone ile kendilerini adım adım izleyen jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Yakalanan 3 kişini elektroşok cihazıyla suya elektrik vererek sulak alanda balık avladıkları tespit edildi. İlçe Jandarma komutanlığına götürülen kaçak avcılardan birini ise kimliği şaşkınlık yarattı.

SU ÜRÜNLERİ ESKİ BAŞKANI VE AKP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Yakalanan kaçak avcılardan 53 yaşında ki Yaşar E.’nin emekli zabıta memuru olduğu, 2015 yılında AKP Milletvekiliği için aday adayı başvurusu yaptığı ve Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi eski Başkanı olduğu ortaya çıktı. 49 yaşındaki M.E’nin de 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde işçi olarak çalıştığı belirtilirken H.C.E’nin (20) ise çalışmadığı belirtildi.

Yasak yolla avlanma yapan 3 kişiyle birlikte kayık, elektroşok cihazı, akü, iki balıkçı tulumu, bir çember ağ, malzeme çantası ve avlanan 6 adet sazan balığına el konuldu. Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan 3 şüpheliye 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kişi başı 10 bin lira olmak üzere toplam 30 bin lira para cezası yazıldı. Ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadıkları içinde her birine 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.