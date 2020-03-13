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Kuşadası’na gelen turistlik gemi için Corona virüsü önlemi!

Türkiye’ye giriş yapan turistlere yönelik Corona virüsü önlemleri arttırıldı. Aydın Kuşadası’na gelen Malta bayraklı Celestyal Crystal gemisi için de olağanüstü önlemler alındı. Liman ve sahilin ortak kullanım alanları ile turistleri ören yerlerine götürecek tur otobüsleri dezenfekte edildi. Gemiyle gelen tüm kruvaziyer yolcuları termal kamera gözetiminden geçirilerek ülkeye alındı.

Latif SANSÜR
19:29 -
Haberler Gündem
Kuşadası’na gelen turistlik gemi için Corona virüsü önlemi!

Bugün sabah saatlerinde Aydın'ın Kuşadası Limanı’na gelen Malta bayraklı Celestyal Crystal gemisi için olağanüstü önlemler alındı.

Geminin gelme saatinden önce liman işletmesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle liman ortak kullanım alanları ve turistleri ören yerlerine götürecek tur otobüsleri dezenfekte edildi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün kurduğu kontrol noktasında Celestyal Crystal gemisi ile gelen tüm kruvaziyer yolcuları termal kamera gözetiminden geçirilerek ülkeye alındı.

TURİST SAYISI DÜŞTÜ

Corona virüsü salgınının, kruvaziyer turizmini de olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

Bin 200 yolcu kapasiteli Malta bayraklı Celestyal Crystal gemisi ile 375 yolcu geldi. Turistlerin bir bölümü otobüslerle Efes ve Meryem Ana turuna çıkarken, tur programına katılmayan yolcu ve gemi personeli şehir merkezini gezmeyi tercih etti.

Gemi akşam saatlerinde Yunan adaları turunu sürdürmek üzere limandan ayrılacak.

FOTO: SÖZCÜ

aydın Corona Malta Meryem Sağlık Sözcü Türkiye
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