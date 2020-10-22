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Kütahya Valisi: Vaka sayısında önemli oranda artış var

Kütahya Valisi Ali Çelik, corona virüsü hasta sayısının artış gösterdiğini belirterek izolasyonda olan vatandaşların karantinaya uymaları ve evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Güncellenme: 21:42, 22/10/2020
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Kütahya Valisi: Vaka sayısında önemli oranda artış var

Vali Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Son bir ayda pozitif vaka görülen kadın ve genç vatandaş sayımızda önemli oranda artış var.

* Kadınlar ve gençlerin toplu etkinliklerden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durması önem arz etmektedir.

* Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Değerli Kütahyalılar, pozitif vaka sayımız artıyor. Kapalı alanlarda uzun süre kalmamalı, misafirlikleri, ziyaretleri bir süre ertelemeli, maske, mesafe, temizlik kurallarını ihmal etmemeliyiz.

* İzolasyonda olanların ise evlerinde kalmaları çok önemli. İHA

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