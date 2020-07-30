Kütahya ve Muğla’da bayram namazı saat kaçta? Kütahya ve Muğla’da bayram namazı saatleri…

Kurban Bayramı coşkusu İslam alemini sardı. Corona virüsü sebebiyle geçtiğimiz bayram karantina altında geçmişti ve Kurban Bayramı ayrı bir önem kazandı. Bayram öncesinde Muğla’da ve Kütahya’da yaşayan vatandaşlarımız bayram namazı saat kaçta merak ediyor. Kütahya ve Muğla bayram namazı saatleri, bayram namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte ayrıntılar…
KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:32
MUĞLA BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 06:42
BAYRAM NAMAZI İÇİN TARİHİ CAMİLER
Razaman Bayramı sabahı kılınacak bayram namazını tarihini öneme sahip bir cami kılmak isteyen vatandaşlar, Kütahya'nın tarihi camilerinden birine gidebilerler. Peki Kütahya'da bayram namazı kılınabilecek tarihi camiler hangileridir? İşte Kütahya'nın tarihi camilerinin listesi…
- Ulu Camii: Kütahya, Gazi Kemal Mahallesi’nde, Ulu Cami Caddesi ile Gediz Caddesi arasında bulunan Ulu Cami, XIV.yüzyılın sonlarında yapılmıştır. Yapımına Yıldırım Beyazıt tarafından başlanmış, Çelebi Mehmet tarafından da 1411’de tamamlanmıştır.
- Yukarı Kale (Kale-i Bâlâ ) (Hisar) Camisi: Kütahya Maruf Mahallesi’nde, Kale içerisinde bulunan bu mescit, giriş kitabesinden öğrenildiğine göre; Germiyanoğlu Süleyman Şah tarafından 1377-1378 yılında yaptırılmıştır.
- Balıklı Camisi: Kütahya Balıklı Mahallesi’nde bulunan caminin kapısı ve minare kaidesi üzerindeki kitabelerden Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246) döneminde Kütahya Fatihi olarak tanınan Hezar Dinari tarafından 1237’de yaptırılmıştır.
- Kurşunlu Camisi: Kütahya Paşam Sultan Mahallesi’nde bulunan bu cami, Kasım Paşa Camisi olarak da tanınmaktadır. Osmanlı döneminde, 1520′ de Anadolu Beylerbeyi olan Kasım Paşa tarafından 1520’de onarılmıştır. Bundan ötürü de camiye Kasım Paşa Camisi, onarım sırasında önceden kiremitle örtülü olan kubbe kurşunla kaplandığı için de Kurşunlu Camisi adını almıştır.
- Aslan Bey Camisi: Kütahya Meydan Mahallesi’nde, Kapan Deresi kenarında bulunan bu cami, vakıf kayıtlarında Aslanzâde Mescidi olarak geçmektedir. Kitabesi günümüze gelememiştir. Aslan Bey’in Çelebi Mehmet ve II.Murad ricalinden olduğu kaynaklardan öğrenilmektedir. Cami, vakıf kayıtlarına, arşiv defterlerine göre XVI.yüzyılda yapılmıştır.
- Hisarbeyi Oğlu Mustafa Camisi: Kütahya, Saray Mahallesi, Hükümet Konağı yanında bulunan bu cami, halk arasında Saray Camisi olarak da tanınmaktadır. Kitabesinden öğrenildiğine göre II.Yakup Beyin Subaşısı Hisar Beyi oğlu Mustafa Bey tarafından 1487-1488 yılında yaptırılmıştır.
- Lala Hüseyin Paşa Camisi: Lala Hüseyin Paşa’nın Rumeli Beylerbeyi olduğu dönemde yapıldığı sanılmaktadır. Lala Hüseyin Paşa 1566 yılında Kütahya valiliği yapmıştır.
- Özbek Camisi: Kütahya Hamidiye Mahallesi’nde, Küçük Meydan’da bulunan bu mescidin yapım tarihi bilinmemektedir. Değişik zamanlarda onarılmış ve özelliğini korumuştur. Caminin XVIII.yüzyılın sonlarında yapıldığı sanılmaktadır.
- Ali Paşa Camisi: Kütahya Gazi Kemal Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bu yapının külliye şeklinde yapıldığı bilinmektedir.
- Ahırardı Camisi: Kütahya Saray Mahallesi’nde bulunan bu caminin kitabesi bulunmamaktadır.
- Saadet Camisi: Kütahya’da Büyük Bedesten’in karşısında bulunan bu cami, 1700 yılında yanmış ve 1824’te Derviş Mehmet tarafından yaptırılmışsa da 1866 yılında yeniden yanmıştır. Bugünkü cami İşkodralızade Hasan Hakkı Bey’in önderliğinde halktan toplanan paralarla yaptırılmıştır.