Kütahya ve Muğla’da bayram namazı saat kaçta? Kütahya ve Muğla’da bayram namazı saatleri…

Kurban Bayramı coşkusu İslam alemini sardı. Corona virüsü sebebiyle geçtiğimiz bayram karantina altında geçmişti ve Kurban Bayramı ayrı bir önem kazandı. Bayram öncesinde Muğla’da ve Kütahya’da yaşayan vatandaşlarımız bayram namazı saat kaçta merak ediyor. Kütahya ve Muğla bayram namazı saatleri, bayram namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte ayrıntılar…

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:32

MUĞLA BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 06:42

BAYRAM NAMAZI İÇİN TARİHİ CAMİLER

Razaman Bayramı sabahı kılınacak bayram namazını tarihini öneme sahip bir cami kılmak isteyen vatandaşlar, Kütahya'nın tarihi camilerinden birine gidebilerler. Peki Kütahya'da bayram namazı kılınabilecek tarihi camiler hangileridir? İşte Kütahya'nın tarihi camilerinin listesi…