Kütahya’da 65 yaş ve üstüne kısıtlama

Ülke genelinde artan corona virüsü vakalarıyla beraber 65 yaş üstü vatandaşlara yeni tedbirleri getiriliyor. 65 yaş üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklanırken toplu taşıma kullanma saatlerine de kısıtlama getirildi.

Bartın, Batman, Bursa, Sivas, Malatya, Yalova, Düzce, Kayseri, Siirt, Van ve Manisa’nın ardından tedbir alınan iller arasına Kütahya da girdi.

BAZI CADDELERE GİRİŞ KISITLANDI

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karara göre, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmez pazarı Caddesi(Saman pazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hükumet Caddesi Çapraz bahçe Sokak (Yeşil Cami civarı),Servi Mahallesi Atatürk Bulvarındaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların Covid-19 bulaşma riskini arttırması nedeniyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu bölgelerde bulunan park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12:00 – 19:00, hafta içi saat 16:00 – 19:00, saatleri arasında girmeleri yasaklandı.

DÜĞÜN, KINA VE MEVLiTLERE GİTMEK YASAK

65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunabilmesi amacıyla il genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesi yasaklandı.

Karar göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 12:00 den sonra pazar yerlerine girişleri kısıtlandı.

65 yaş ve üzeri vatandaşların Sabah 07:010:00 Akşam 17:00 -22:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanması yasaklandı. (İHA)