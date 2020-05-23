Kutlama için en güzel Ramazan Bayramı mesajları… En anlamlı, kısa, sevgi dolu ve resimli bayram mesajları

Ramazan Bayramınız mübarek olsun… Ramazan Bayramı bu sene tüm Türkiye'de evlerde geçecek. Bayram boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı sebebiyle bazı sevdiklerimizle bayramda yan yana olamayacağız. Ancak bu durum, bayram coşkusunu yaşamamıza engel değil. Sizin için derlediğimiz en güzel ve en anlamlı bayram mesajlarıyla, büyüklerimize saygımızı, küçüklerimize de sevginizi gösterebilirsiniz… İşte SMS, Facebook Messenger ve Whatsapp gibi uygulamalarla sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı ve resimli Ramazan Bayram mesajları…

2020 RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

– En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

– Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

-Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!

-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

– Bayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

– Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

– Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!



– Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

– Bu Mübarek Ramazan Bayramı'nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

– Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

– Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün Müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

– Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

– Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Ramazan bayramınız mübarek olsun.

– Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.

– Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

– Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun, sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.



– Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın Bayramın Kutlu Olsun.

-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

-Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

-Gülerek bitti mübarek Ramazan ayı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradanıma. Bu mübarek Ramazan Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..

-En güzel anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan bayramınızı kutlarız.

-Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!



BAYRAM İLE İLGİLİ HADİSLER

– “Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.” [İbni Mace, Taberani]

– “Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan bayramının ve Kurban bayramının birinci geceleri, Berat gecesi ve Arefe gecesi.” [İsfehani]

– “Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.” [İbni Asakir]