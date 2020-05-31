Kuveyt’ten gelen işçiden sarsıcı görüntüler! ‘Acıyla kıvranarak öldü’

Bir süre önce Kuveyt'in güneyinde, Al Mutlaa şehrindeki işçilerin, Türkiye’ye getirilmesine karar verilmişti. İşçiler, Ankara'ya getirilmek üzere bindikleri uçağın havada rota değiştirip İstanbul'a inmesinin ardından, evlerine gönderilmişti.

Karantina uygulanmayıp eve gönderilen işçilerin arasında çok sayıda corona virüs testi pozitif çıkan hasta olduğu öğrenildi. Bu arada o işçilerden birisi Kuveyt’te virüsten öldüğü iddia edilen bir kişinin acı çeken görüntülerini paylaştı.

“ACIYLA KIVRANARAK ÖLDÜĞÜNE ŞAHİT OLMUŞ”

Mersin'de isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, Kuveyt'te bir şirkette çalışan Bangledeşli veya Hintli olan corona virüsten çırpına çırpına ölen işçinin görüntüsünü paylaşırken şunları yazdı:

*Kuveyt’te bir şantiyede çalışan yeğenim yurda döndü. Şantiyenin bir bölümüne sonradan getirilen Bangladeşli ve Hintli birçok insanın corona virüsten, acıyla kıvranarak öldüğüne şahit olmuş.

*Dehşet duygusuna kapılmış. Mersin’e gelmeden önce Yozgat’ta karantinada kalmış.

*’Karantinada sıkılmadın mı?’ diye sordum. Şunu dedi: Amca, o insanların nasıl öldüğünü görünce, karantina hiç umurumda olmadı. Değil 15 gün, iki ay tutsalar yine kalırdım. Türkiye olarak en iyisini yapıyoruz. Ne yapılırsa yapılsın, iyidir, gereklidir. Sıkılmak filan olmaz. Tedbirler çok iyi, aman dikkatle bunlara uyalım.

*Bugün, 65 yaş üstü olanlar yeni tedbirlere itiraz ediyor. Bir Cumhurbaşkanı bilerek, isteyerek ve kötü kasıtla insanlara evinizde oturun, dikkat edin der mi?

*Elbette bilim adamlarının görüşlerini dile getirip uyguluyor. Üstelik bunu uygulayan Cumhurbaşkanı değil, devletimiz. Bu tedbirler, bu masraflar, hepsi bizim sağlığımız için.

KUVEYT’TEN GETİRİLEN 230 KİŞİ KARANTİNAYA ALINMAMIŞTI

Bu arada bir süre önce ise bir Türk firmaya çalışırken Ankara'ya getirilip karantinaya alınacakları söylenen 230 kişi, son anda havada alınan ani bir kararla İstanbul'a indirilmişti.

Hiçbir karantina uygulanmadan Türkiye'nin dört bir yanına giden 230 kişiden Antalya ve Sivas'a giden 7 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan hastalardan Murat Gündüz, “Lütfen acil önlemler alınsın, bu kişilerden hasta olan çok” diye uyarılarda bulunmuştu.

“EVE ULAŞTIKTAN KISA BİR SÜRE SONRA FENALAŞTIM, 20 KİŞİ DAHA POZİTİF”

Covid-19 testi pozitif çıkınca kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde hala tedavisi devam eden Murat Gündüz, şunları söylemişti;

*Türkiye'ye gelmeden 5-6 gün önce nefes darlığı ve öksürük nedeniyle revire çıktım. Hastaneye götürülmek üzere ambulans istendi, ancak gelmedi.

*20 Mayıs'ta ise Ankara'ya gelmek üzere yola çıktık. Bize, Ankara'da 14 gün süre ile karantinaya alınacağımız söylendi. Uçağa bindik, uçak tıklım tıklım doluydu.

*Bizim şirketten 230 kişi vardı. Ancak, ayrı iki şirketten de insanlar olduğunu duydum. Uçak Ankara yakınlarına geldiği sırada bir anons yapılarak rotanın İstanbul'a döndüğü söylenince büyük şok yaşadık.

*İstanbul'a inmeden uçakta ateşimiz ölçüldü. İndikten sonra da aynı gün akşam saatlerinde otobüse binerek Antalya'ya gittim. Eve ulaştıktan kısa bir süre sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldım.

*Yapılan testim pozitif çıktı. Şu an eşim ve oğlum evde karantina altındalar. Benim tedavim ise sürüyor. Bizim grupta bulunan arkadaşlardan Sivas, Bursa ve Ordu'ya giden yaklaşık 20 kişinin testinin pozitif çıktığını öğrendim.

*Lütfen acil önlem alınsın, çok kişi pozitif çıkabilir. Bu kişiler hastalığı çevrelerine bulaştırmış olabilirler.

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