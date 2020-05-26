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Kuveyt’ten gelen Rizeli işçide de corona çıktı!

Kuveyt'in Al Mutlaa şehrinde Kolin İnşaat bünyesinde çalışan ve iş bitiminden sonra toplu olarak Ankara'da karantinaya alınacakları söylenen 230 Türk işçi, son anda verilen bir kararla İstanbul'a indirilmişti. İstanbul'dan kendi imkanlarıyla memleketlerine dönen 230 kişiden Antalya ve Sivas'a giden 7 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Rize'ye giden işçilerden birinde de corona virüsüne rastlandığını Vali Kemal Çeber açıkladı.

İsmail AKDUMAN
09:49 -
Haberler Gündem
Kuveyt’ten gelen Rizeli işçide de corona çıktı!

Kuveyt’ten döndükten sonra kendi imkanlarıyla yaşadıkları şehirlere giden işçilerde corona virüsü vakaları görülmeye devam ediyor.

Antalya ve Sivas’tan sonra Rize’ye giden bir işçinin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

VALİ ÇEBER AÇIKLADI

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte alınan corona virüsü önlemleri ve vakalar hakkında bilgi verdi. Çay toplamak için kente gelen vatandaşlardan 6 bin 420 tanesine test yapıldığını belirten Vali Çeber, “Bir vakamız çıktı. O da Rize’den değil. Kuveyt’ten ilimize gelen bir hemşehrimiz. Ondan iki gün önce de bir vakamız vardı. Bu da ilimiz kaynaklı değil” dedi.

Kuveyt’ten gelen kişide corona virüsü belirtilerinin ortaya çıkması üzerine test yapıldığı ve testin pozitif çıkmasının ardından işçinin tedavi altına alınarak temas ettiği kişilerin tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kolin İnşaat’ın Kuveyt’in güneyinde, Al Mutlaa şehrinin ana yollarının ve ana altyapısının 2015’te başlayan yapım işi bir süre önce tamamlandı. Bunun üzerine şirket, 20 Mayıs’ta 230 kişinin alacaklarını ödeyerek corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’ye toplu olarak gönderilmelerine karar verdi.

Ankara’ya getirilip karantinaya alınacakları söylenen 230 kişi, son anda havada alınan ani bir kararla İstanbul’a indirildi. Hiçbir karantina uygulamasına tabi tutulmadan kendi imkanlarıyla Türkiye’nin dört bir yanına giden işçilerden Antalya ve Sivas’a giden 7 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

KARANTİNA ZORUNLUĞU KALDIRILDI
Sağlık Bakanlığı, yurt dışından Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarına uygulanan karantinayla ilgili 20 Mayıs'ta yeni bir karar aldı. Karara göre; Türkiye'ye gelenler, öğrenci yurtlarında karantinaya alınmayacak. Havaalanında yapılan muayene sonrası corona virüsü semptomu görülen kişiler izole edilerek hastaneye götürülecek. Herhangi bir semptom belirlenemeyen kişiler kendilerini 14 gün boyunca evlerinde izole edecek.
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Son güncelleme: 10:07 26.05.2020
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