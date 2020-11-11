Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin 6 akrabası gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin çocukları, anne-babalarına ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Adrese gelen ekipler, anahtarı üzerinde olan kapıyı açarak eve girdi. Çiftin cep telefonları evde, Cevdet Uysal’ın aracı ise kontak anahtarı üzerinde garajda bulundu.

KÖTÜ KOKUYU ÇOBAN FARK ETTİ

Kayıp çift için arama çalışmaları başlatılırken, dün köyde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, Yılanlı Dere yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyudan kötü kokular geldiğini fark etti. Korkmaz, iki metrelik kuyuyu kontrol ettiğinde iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

Çobanın ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri cansız bedenleri, otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderdi. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal’a (64) ait olduğu ve maktullerin av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT); Zeliha Uysal’ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., yengeleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ile annesi Fatma A.’yı gözaltına aldı. (DHA)