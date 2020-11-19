Kuyumcu cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet

Fahrettin ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Esenler’de hırsızlık amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanının sahibi Eyüp Sedat Koçer’i öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan Gürcistan uyruklu biri firari 3 sanığın yargılandığı dava Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tutuklu sanıklar Giorgi Shonia Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer tutuklu sanık Shorena Kukhilava ise duruşmada hazır bulundu. Müştekiler Ali Nihat Koçer ve Murat Koçer ile tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.

HAVAYA ATEŞ ETMEK İSTEMİŞ

Duruşmada söz alan müşteki Ali Nihat Koçer, sanıkların cezalandırılmasını talep ederek, “Büyük bir mağduriyet yaşadık. Vicdanımız yaralıdır, bu hususların nazara alınmasını istiyoruz.” dedi.

Sanık Giorgi Shonia da son savunmasında, olayın böyle gelişeceğini bilmediğini ve birini öldürmek için olay yerine gitmediğini söyleyerek içeride hiç ateş etmediğini, 2 kez vurulduğu için korkutmak amacıyla havaya ateş ettiğini öne sürdü.Diğer sanık Shorena Kukhilava da, dosyadaki tarafları bu dava açıldığında tanıdığını ifade ederek, “Ben üzerime atılı suçu işlemedim, benim olayla alakam yoktur. 2 yıldır tutukluyum, suçu yapanlar dışarıda gezmektedir. Ailem de kötü durumdadır, beraatimi istiyorum.” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Dün görülen davada sanık Giorgi Shonia yakalanmamak amacıyla adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Diğer tutuklu sanık Shorena Kukhilava’nın üzerine atılı suçlara dair delil bulunmaması nedeniyle beraatine karar verildi.

NE OLMUŞTU

Esenler'de 29 Aralık 2017'de meydana gelen olayda Gürcistan uyruklu biri kadın 4 kişi Sedat Eyüp Koçer'e ait kuyumcu dükkanını soymak için harekete geçti. Raibuli Abralaya ve Shorena Kukhilova'nın çift gibi girdikleri dükkandaki hal ve tavırlarından şüphelenen Ali Nihat Koçer dükkan kapısını gözetlemeye başladı. Çok geçmeden diğer iki soyguncu da yüzlerinde peçe ve çarşafla kadın kılığında ellerinde silahla baskın yaptılar. Kuyumcu Koçer ve soyguncular arasında çatışma çıktı.

SOYGUNCULARIN PEŞİNDEN GİTTİ

Çıkan çatışmada sürünerek kaçmaya çalışan soygunculara, Eyüp Sedat Koçer elindeki silahın kabzasıyla vurarak engel oldu. Ancak soyguncular kaçmayı başardı. Şahısların peşinden dükkandan çıkan Eyüp Sedat Koçer aldığı kurşun yarasıyla yere yığıldı.

YARALANAN SOYGUNCUYU VATANDAŞLAR YAKALADI

Hastaneye kaldırılan kuyumcu Eyüp Sedat Koçer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soygunculardan Raibuli Abralava ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bir diğer soyguncu Giorgi Shonia ise yaralandığı için daha fazla kaçamayınca vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.