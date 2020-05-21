Kuyumcuları soyan maskeli hırsızlar yakalandı

Polisi harekete geçiren ilk olay, Ümraniye Yamanevler Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda 11 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre, Alemdağ Caddesi üzerinde bir kuyumcuya giren maskeli hırsızlar, 20 gram imitasyon bilezik ve 450 gram gümüş takıyı alarak kaçtı.

OTOMATİK KEPENGİ AÇTILAR

Olaydan 7 gün sonra hırsızlar bu sefer Üsküdar, Fındıklı Mahallesi'de ortaya çıktı. Hırsızlar önce elde ettikleri özel bir kumandayla Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanının otomatik kepengini açtı.

Daha sonra tornavida kullanarak açtıkları kapıdan içeri girdi. Maskeli 5 hırsız, yaklaşık 300 bin lira değerinde altını alarak kaçtı. Şüphelilerin kaçma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

400 BİN LİRALIK ALTIN

Hırsızlar son olarak, 20 Mart'ta Maltepe, Muratreis Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya girdi. İçeride buldukları 400 bin lira değerindeki altınları saniyeler içerisinde yanlarında getirdikleri çuvallara dolduran hırsızlar kaçarak izlerini kaybettirdi.

HIRSIZLARDAN 2'Sİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan 3 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, kuyumcu dükkanlarına giren 5 hırsızdan 2'si tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler Aytaç O. ve Mehmet İ. A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aytaç O. tutuklanırken, Mehmet İ. A. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.