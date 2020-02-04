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Kuzey Ege’de 43 göçmen kurtarıldı

Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Karşıyaka gemisi Midilli adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu durdurdu. 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Mehmet ANDAÇ
17:59 -
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Kuzey Ege’de 43 göçmen kurtarıldı

Midilli adası açıklarında Günde yaklaşık 50 kaçak göçmenin kurtarıldığı Ege Denizi’nde karakol faaliyetleri devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan duyuruda, Kuzey Ege’de 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

MSB

Türkiye’nin yasa dışı göç ile mücadelesi sürüyor. Yılda yaklaşık 20 bin kaçak göçmenin kurtarıldığı Ege Denizi’nde karakol devriye faaliyetleri esnasında Kuzey Ege, Midilli adası açıklarında bir kurtarma operasyon daha gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)’de görevli TCG KARŞIYAKA karakol gemimiz Kuzey Ege’de icra edilen karakol faaliyetleri kapsamında 43 düzensiz göçmenin bulunduğu botu tespit ederek düzensiz göçmenlerin kurtarılmasını sağladı.”

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