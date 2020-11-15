Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37 yaşında

1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Türklere karşı saldırılar artarak devam etmiş ve Yunanistan’ın Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’u devirmesi üzerine Türkiye harekete geçmişti. 20 Temmuz 1974 tarihinde atılan adımlar çerçevesinde Kıbrıs Harekatı başladı ve 15 Kasım 1983 tarihinde KKTC kuruluşunu tam anlamıyla gerçekleştirerek bağımsızlığını ilan etti.

KKTC’NİN İLANI

Kıbrıs Harekâtı sonrasında 1976’da Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştur.

15 Kasım 1983’te Kıbrıs Türk Federe Devleti meclisi Self-determinasyon hakkını kullanarak oy birliği ile aldığı bir kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir. KKTC’nin kuruluş bildirgesini kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş okudu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan'ın ve pek çok devletin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de tepkisini çekti.

Güvenlik Konseyi, 18 Kasım'da aldığı bir kararla bağımsızlık kararını kınadı. 13 Mayıs 1984'te de Güvenlik Konseyi 550 sayılı kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanını ayrılıkçı bir hareket olarak tanımladı.

GÖRÜŞME VE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Kıbrıs Sorunu, dünyanın gündemine girdiğinden beri başta Birleşmiş Milletler bünyesindeki çalışmalar olmak üzere adanın birleştirilmesi gayesi ile birçok faaliyet yürütülmüştür. Fakat bunlardan bir sonuç alınmamıştır. Bunlardan biri olan 2004 Annan Planı referandumu da Kıbrıslı Türklerin “kabulü” ve Rumların “hayırı” ile gerçekleşmemiştir. 1 Mayıs 2004'te Kıbrıs Cumhuriyeti tüm adayı temsilen Avrupa Birliği'ne girmişlerdir.