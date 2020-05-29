Kuzguncuk’taki kilisenin haçını kıran saldırgan adli kontrolle serbest kaldı

İstanbul Üsküdar’da, Kuzguncuk semtindeki bir kilisenin haçını kıran ve dün yakalanarak gözaltına alınan M.S., Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. M.S., savcılıktaki ifadesinin ardından ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

“ÖFKE PATLAMASI YAŞADIM”

Olay günü sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmediğini söyleyen M.S. ifadesinde şunları söyledi;

*Yavuztürk'teki ikametgahımdan hava almak için dışarı çıktım. Biraz fazla yürüyerek Kuzguncuk'a kadar geldim. O gün sinirli ve öfkeliydim.

*Kuzguncuk'taki kilisenin önünden geçerken bir anda haçın olduğu yere tırmanıp haçı yerinden sökerek yere attım. Ben bu olayı kiliseye ya da haça yönelik yapmadım.

*Bir insan zaman zaman öfke patlaması yaşayabilir. O anda öfke patlaması yaşadım. Ancak bu öfke patlamasının kilise ve haçla bir ilgisi yoktur. Hareketimin kiliseye yönelik bir saldırı olarak algılanmasını istemiyorum.

*Benim tüm dinlere saygım vardır. Şeker ve kalp rahatsızlığım vardır. Şekerim yükseldiği için öfkelenmiş olabilirim. Olay bir anda gelişti. Meydana gelen hasarı karşılamaya hazırım. Benim herhangi terör örgütüyle bağlantım yoktur.

“BU EYLEMİN ALTINDA HERHANGİ BİR NEDEN YOKTUR”

Savcılığın ardından sevk edildiği Hakimlikteki sorgusunda ise, pişman olduğunu savunan M.S., “Bu eylemin altında herhangi bir neden yoktur. Ne Ermenilere ne Hristiyanlara bir husumetim yoktur. Herhangi bir psikolojik rahatsızlığım yoktur” dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Tutuklama talebini reddeden hakimlik, M.S., hakkında haftada 3 gün ikametine en yakın kolluk birimine giderek imzalamasına ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulması şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.