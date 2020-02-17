Kuzu’dan FETÖ firarisine yanıt: Elbetteki müdavimiydim

Kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı‘nın eski başkanı olan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurtdışına kaçan Harun Tokak, Burhan Kuzu‘nun bir tweet’ini alıntılayarak, şu satırları yazdı:

“Burhan Kuzu sen zeki bir adamsın. “Erdoğana söyle beni cumhurbaşkanı yapsın” diye bana yalvardığını ne çabuk unuttun. O günlerdeki sırnaşıklığını hiç dikkate almadığım bu Kuzu gibilerin “siyasi ayak” topunu başka mahallelere atma gayretlerini gördükçe iyice tiksiniyorum. Yahu Abant toplantılarının müdavimi sen değil miydin?”

Burhan Kuzu, firari FETÖ zanlısıyla dostluğunu kabul ederek, Harun Tokak’a şu yanıt verdi:

“Abant Platformunun elbetteki müdavimiydim. Tüm toplantılarına katıldım. Harun Tokak’la da derin dostluğumuz vardı. Bunlara bir Hizmet Hareketi olarak katıldım. Ama 15 Temmuz’da gerçek yüzleri ortaya çıktı. Darbecilerin yanında nasıl durabilirim?”