KYK burs başvuruları ne zaman?

Yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yararlanacağı başvuruların, YÖK takvimine göre belli olacağı duyuruldu.

KYK YURT VE BURS BAŞVURU EKRANI

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt ve burs başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos’ta son bulmuştu. Yükseköğretim Kurumu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, üniversite yönetimlerinin yeni dönem için 1 Ekim'den sonra planlama yapmasını söylemişti.

KYK burs başvuruları bu tarihe göre planlanarak açıklanacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

* Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

* ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

* Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

* Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-Devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

* Değerlendirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

KYK YURT VE BURS BAŞVURU SORGULAMA EKRANI