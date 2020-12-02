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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yükseköğretimde okuyan öğrencilere sağladığı burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz ay içerisinde tamamlanmıştı. Başvuru sonuçlarının bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Güncellenme: 08:39, 02/12/2020
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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanacak?

Belirli kriterlere uyan öğrencilere verilen kredi ve burs imkanı için son başvurular 8 Kasım'da yapılmıştı.

Bu sene yaşanan corona virüsü pandemisi sebebiyle sarkan başvurular sebebiyle sonuçlar da henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl içerisinde başvuru sonuçları bir ay içerisinde açıklanmıştı.

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde sonuçları öğrenebilecek.

Sonuçları açıklanmasıyla birlikte taahhüt onayı süreci başlayacak ve hak kazanan öğrenciler 2021'in Ocak ayı itibariyle ödemelerini alabilecek.

2020 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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