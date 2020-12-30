KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK tarafından sağlanan burs veya krediyi almaya hak kazanan öğrenciler, ocak ayı içerisinde geçmişe dönük olarak toplu ödeme alacak.

KYK BURS VE KREDİ KAÇ PARA OLACAK?

2021 yılında lisans öğrencilerine aylık olarak 650 lira, yüksek lisansa 1300 lira ve doktora öğrencilerine ise 1950 lira kredi veya burs ödemesi yapılacak.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.