KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos’ta son bulmuştu. Yükseköğretim Kurumu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, üniversite yönetimlerinin yeni dönem için 1 Ekim'den sonra planlama yapmasını söylemişti.

KYK yurt başvuruları bu tarihe göre planlanarak açıklanacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK YURT BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

KİMLER KYK YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-Devlet üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.