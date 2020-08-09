Lafa gelince destek çok ama mitinge gelen maalesef yok

Ermenistan'ın Azerilere uyguladığı şiddet, Ankara'da bir miting ile protesto edildi. Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde yapılan mitingde sivil toplum örgütleri, ‘Her şartta, her yerde, her zaman seninleyiz Azerbaycan' sloganı attı. Mitinge katılanların ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları vardı.

Ankara'da yaşayan Azeri kökenli vatandaşların yer aldığı gösteriye yaklaşık 30 kişi katılırken, meydanlarda ve TBMM'de Ermenistan'a karşı sert mesajlar veren siyasi parti temsilcileri ile milletvekillerinden kimsenin olmaması dikkat çekti. Mitingde Azeri Türklerine uygulanan şiddet kınandı, “Nahçivan, Karabağ ve Azerbaycan ilelebet yaşayacaktır” denildi.