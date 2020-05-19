Lastik değiştirirken kriko kayınca feci şekilde can verdi

Aybey Mahallesi yaşayan Süleyman Pektaş, sabah saatlerinde kendisine ait otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek istedi. Pektaş, Aracın bir anda krikodan düşmesi sonucu altında kaldı.
Olayı görenler 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adam bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Yaşlı adamın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. (İHA)