Lastik-İş Genel Başkanı Karacan’ın öldürülmesi davasında karar verildi!

Sakarya'da DİSK’e bağlı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili açılan ve 1'i tutuklu toplam 8 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Sakarya 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Sedat Uzunlar, genel başkan Abdullah Karacan’ı öldürmek suçundan 12 yıl 6 ay, 2 ayrı yaralama suçundan 3’er yıl 6 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan 7 sendikacı ise Sedat Uzunlar’a karşı ‘Hürriyet’i yoksun kılmaktan’ 3’er yıl, 4’er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

“ÖLMEMEK İÇİN MÜCADELE ETTİM”

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın öldürülmesi davasında karar öncesi sanık Sedat Uzunlar kendisini “Ben ölmemek için mücadele ettim” sözleriyle savundu.

Uzunlar savunmasında şu ifadeleri kullandı:

* Ben olay yerine bıçak ile gitmedim. Genel başkanla benim problemim yoktu. Ben diğer kişileri şikâyet etme açısından üzerine memnuniyetle gittim. Olay yerinde çıkarılan üstüme başkaları koymuştur.

* Benim tanıklara cezaevlerindeyken müdahale etme durumum yoktur. Beni içeri zorla aldıktan sonraki süreçte ben istesem çıkabileceğim yönümde beyanlarda bulunuyorlar. Bu mümkün değil.

* Beni zorla içeri alıp oturttular ve etrafı çağırdılar. Benim darp edildiğim raporlarda sabittir. Ben ölmemek için mücadele ettim. Takdir mahkemenindir.

“BU KARAR BİZİ TATMİN ETMEMİŞTİR”

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın Sakarya'da bir fabrikada öldürülmesi sonrasında genel başkanlık görevine getirilen Alaattin Sarı, karar duruşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Sarı, verilen kararın kendilerini tatmin etmediğini karara itiraz edeceklerini söyledi.

Alaattin Sarı, şunları söyledi:

* Bugün özellikle Adapazarı Adliyesindeki son karar mahkemesine katıldık. Yaklaşık 2 yıla yakın bir mahkeme süreci devam etti. Araya pandemi girdiği için bu zamana kadar uzadı.

* Mahkemenin vermiş olduğu karar neticesinde bunun üst mahkemeleri üst mahkemesi var. Yargıtay safhası var ve nihai karar olmadığını ifade etmek isterim.

* Rahmetli genel başkanımızı vuran kişiye toplamda 20 yıl gibi ceza verildi. Bunun yatarı olarak değerlendirdiğimiz zaman kesin 12,5 yıl diye bir karar verdi.

* O karar aşamasında avukatlarla konuştuğumuzda bazı sorulara cevap bulunamamış sorular var. Mahkeme süreci şuana kadar Adapazarı Adliyesindeki süreç bitmiştir. Bu karar bizi tatmin etmemiştir.

NE OLMUŞTU?

13 Kasım 2018’de Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasını ziyarete gelen Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında fabrika çalışanı işçilerinden Sedat Uzunlar tarafından silahlı saldırıya uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi iki kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Karacan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Uzunlar ise polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.