LGS saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta?

MEB tarafından yarın (20 Haziran 2020) düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için heyecan dorukta. LGS sınavına katılacak öğrenciler ve velileri sınavın tam olarak kaçta başlayacağını ve kaçta sona ereceğini merak ediyor. LGS sınav günü belirli saatlerde de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. LGS sınav saatleri ve sokağa çıkma yasağı saatleri hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

LGS KAÇ DAKİKA VE SAAT KAÇTA?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30’da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA?

20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.