LGS tercih sonuçları erişime açıldı! LGS sonucu e okul VBS ve meb.gov.tr sorgulama…

Liselere giriş kapsamında düzenlenen merkezi sınava ilişkin LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamanın ardından sabah saatlerinde erişime açıldı. 1 milyon 472 bin öğrencinin giriş yaptığı LGS için tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından 1. nakil dönemi başvurularının 10-14 Ağustos tarihleri arasında alınacağını açıkladı. İşte 2020 LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanları sorgulama ekranı…

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın meb.gov.tr ve eokul.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS TERCİH SONUÇLARI SAYFASI E OKUL

LGS TERCİH SONUÇLARI VE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI

LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın meb.gov.tr ve eokul.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

LGS TERCİH SONUÇLARINA DAİR VERİLER

– Tüm lise türlerinde sınavla öğrenci alan okulların doluluk oranları %96'nın üzerindedir. Özellikle Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin doluluk oranları 2018 yılında %74 iken 2020 yılında %96 ve üzerine çıkmıştır.

– 2020 yılında ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yaklaşık %93'ü merkezi sınav puanıyla ya da yerel olarak tercih ettikleri ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmiştir. Bu sonuç, Merkezi Sınava katılımın bir önceki yıla göre %43 arttığı 2020 yılında yapılan ilk yerleştirmenin başarısı açısından önemli bir göstergedir.

– 2020 yılında alınan kararla sınavlı okul tercihi sayısı 5'ten 10'a çıkarılmıştır. Bu kararla öğrencilerin daha fazla okula yönelik tercihte bulunmasına imkân sağlanmış, öğrencilerin %22,49'u bu imkânı kullanarak 5'ten fazla tercih yapmıştır.

– Yerel yerleştirme kapsamında bir ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin ilk üç tercihlerinde seçtikleri okullara yerleşme oranı %92'dir. Bu sonuç, öğrenci sayısındaki büyük artışa rağmen öğrencilerin ilk üç tercihine yerleşme oranlarında 2019 yılına göre iyileşme olduğunu göstermektedir.

– Yerel Yerleştirmede Anadolu Lisesine yerleşen öğrencilerin %98,72'si, Anadolu İmam Hatip Lisesine yerleşen öğrencilerin %87,26'sı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yerleşen öğrencilerin ise %82'si ilk üç tercihine yerleşmiştir.

LGS FULL ÇEKEN KAÇ KİŞİ?

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 1 milyon 472 bin 88 öğrenci ter döktü. LGS’de sorulan bütün sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 181 oldu. Tam 41 ilden, 181 öğrenci LGS’de full çekti ve 500 tam puan aldı.

FEN BİLİMLERİ, MATEMATİĞİ GEÇTİ

LGS sınavından öğrencilere Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden 20 soruluk ters yapıldı. Sınava katılan öğrenciler, Fen Bilimleri sorularına daha fazla doğru cevap verdi.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

LGS’de dikkat çeken diğer bir istatistik de kız öğrencilerin daha başarılı olmasıydı. Sınava katılan kız öğrenciler, matematik hariç diğer bütün konularda erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.

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