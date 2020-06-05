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Libya Adalet Bakanı’nın eşi İstanbul’da kabusu yaşadı!

Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi'nin eşi Ahlaam Omar Al Husayn'a ait 7 bin lira ve Libya pasaportunu Fatih'teki bir AVM'ye girdiği sırada 3 kadın yankesicilik yöntemiyle çaldı.

Habip ATAM
11:48 -
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Akşemsettin Mahallesi’ndeki bir AVM girişinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi’nin eşi Ahlaam Omar Al Husayn geçen salı akşamı AVM önüne geldi. Al Husayn içeriye gireceği sırada yanına 4 kadın yaklaştı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Tam bu sırada Libya Adalet Bakanı’nın eşinin çantasındaki 7 bin TL, Libya pasaportu ve ikamet izni yankesicilik yöntemiyle çalındı. Bir mağazaya girdikten sonra durumu fark eden Al Husayn durumu polise bildirdi.

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yankesicilerin Suriye uyruklu Zehra S., Heyem N., ve Erıc Nasr olduğunu tespit etti.

(FOTO: SÖZCÜ)

Valide Sultan Camisi Yeraltı Çarşısı girişinde yakalanan yankesiciler, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Adalet Bakanı istanbul Kadın Libya salı Sözcü Suriye
Son güncelleme: 12:21 05.06.2020
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