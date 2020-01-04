Libya tezkeresiyle ilgili vatandaş ne düşünüyor?

Kamera: Kubilay Altuğ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına TBMM Başkanlığına sunulan tezkere metnine göre Libya'ya ilk etapta hava savunma sistemi ve eğitim amacıyla asker gönderilmesi planlanıyor.

Ancak gönderilecek askerlerin nerede konuşlanacağı, görev ve yetkilerinin ne olacağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yetki veriliyor.

Tezkere ile Türkiye uluslararası anlaşmalar hariç ilk kez kara sınırı olmayan bir ülkeye asker göndermiş olacak. Peki vatandaşlar, Libya Tezkeresi hakkında ne düşünüyor? İşte yanıtlar…

Nurcan Solmaz: Ben göndermem. Giden gitsin, yolu açık olsun. Niye hep bizimkiler ölüyor? Millet onlar için mi büyütüyor çocuklarını? Ben erkek olsam gitmem. Kendi vatanım için savaşırdım. Niye başkası için savaşacağım? Libyalılar gelip bizim için savaşacak mı?

Serpil Tuz: Benim oğlumda sınırda asker. Suriye'ye yolladık. Neden hep biz, neden hep Türkler? Başka millet mi yok? Şehitler olmasın. Anneler ağlamasın.

İsmail Bahçıvancı: Olması gereken oldu. Bizim burada rahat yaşamamız için böyle şeyler lazım. Bizim Orta Doğu'da sözümüz, ağırlığımız olması lazım.

Ayşegül Yılmaz: Aslında güzel bir şey. Dünyaya açılıyoruz. Türk ordusu çok güçlü. Bir taraftan da üzlüyoruz. Suriye meselesi var. Hem sevindirici hem üzücü. Üzücü olan tarafı bir taraftan da asker ihraç ediyormuşuz gibi oluyoruz.

Sami Köse: Ben, tasvip etmiyorum. Vatan toprağı değil orası. Atatürk'ü örnek gösteriyorlar ama o zaman Libya Osmanlı toprağıydı, vatan toprağıydı. Askerlerimiz orada şehit olacak. Annelerimiz ağlayacak. Yanlış bir karar.

Haldun Tecimoğlu: Libya'nın iç işlerine karışmamak lazımdı bana göre. Mehmetçiğe yazık.

Meral Dil: İstemezdim bizim askerlerimiz Libya'ya gitsin, Suriye'ye gitsin. Yazık bizim evlatlarımıza. Devletin bunu düşünmesi lazımdı ama devlet kendi çocuklarını göndermediği için bizim evlatları gönderiyor. Kıyıyorlar bize.