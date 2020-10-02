Lise alan seçimi sonuçları e-Okul üzerinden duyurulacak

OBP (Ortaokul Başarı Puanı) ve tercih sıraları dikkate alınarak gerçekleştirilen lise alan seçimleri dün tamamlandı ve bugün sonuçlar duyurulacak. MEB’in açıklamasına göre sonuçlar aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

ALAN SEÇİMİ SONUÇLARI SORGU EKRANI

ALAN SEÇİMİNDE ÖNEMLİ KRİTERLER

Alan seçimi yapan adaylar çeşitli kriterlere göre sıralanacak. OBP’ nin eşitliği hâlinde sırasıyla, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.