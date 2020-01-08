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Lisede korkunç olay: Lise öğrencisi okulun 4. katından atladı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, lise öğrencisi Rojbin T., 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra pencereden atladı. Ağır yaralanan Rojbin T., hastaneye kaldırılırken, öğrenci ve öğretmelerin, emniyette ifadelerine başvuruldu.

14:19 -
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Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 9’uncu sınıf öğrencisi Rojbin T., henüz bilinmeyen nedenle 4’üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştı.

FOTO: DHA

Rojbin, tartışma sonrası pencereden kendisini boşluğa bıraktı.

İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, zemine çakılan Rojbin’in ağır yaralı olduğunu belirleyip, ilk müdahaleyi yaptı.

FOTO: DHA

Rojbin T., ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojbin T.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, öğrenci ve öğretmelerin ifadelerine başvurdu.(DHA)

Dicle Üniversitesi Diyarbakır öğrenci Polis Sağlık
Son güncelleme: 14:42 08.01.2020
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