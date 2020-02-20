LÖSEV’in İyilik Zinciri Ankara’da

Lösemili Çocuklar Vakfı‘ının (LÖSEV) başlattığı ‘İyilikler Zinciri’ projesi devam ediyor. İlk adımı ‘İyilikler Çarşısı’ adıyla İstanbul'da başlayan zincir, Ankara'da da 600 aileyi bir araya getirecek.

Altınpark EXPO'da 29 Şubat ve 1 Mart günleri sürecek etkinlikte lösemili çocuklar ve aileleri ücretsiz gıda ve giyim ürünleri alabilecek. Sadece LÖSEV'e kayıtlı ailelere hizmet verilecek ve hastalar para ödemeyecek. 2020'yi yardımlar yılı ilan eden LÖSEV, lösemili çocuk ve yetişkin kanser hastalarından oluşan 40 bini aşkın kayıtlı ailesine yıl içinde ulaşmayı hedefliyor.