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Lüks rezidanstaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya gelen Soner Elveren binanın 15. katından cam düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

10:01 -
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Olay, geçtiğimiz hafta Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi.

Rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren’in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

FOTO: DHA / Bir çocuk babası Elveren İstanbul’da toprağa verildi.

Görüntülerde Elveren başına düşen camla yere yığılırken yanındaki kadın ise son anda kurtuluyor.

Camın düşmesiyle yere yığılan Elveren’i görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren’e ilk müdahaleyi yaptı.

FOTO : DHA / Bahçelievler’de lüks rezidans…

Yapılan müdahalelere rağmen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti. Bir çocuk babası 42 yaşındaki Elveren İstanbul’da toprağa verildi. (DHA)

 

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Bahçelievler Çocuk istanbul Kadın Polis Sağlık
Son güncelleme: 10:19 07.09.2020
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